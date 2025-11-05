Il Mattino boccia l’arbitro di Napoli Eintracht – ” Compie diversi errori, ecco quello più evidente “

L’edizione odierna de il Mattino, nelle sue consuete pagelle post partita, ha deciso di bocciare la prestazione di Joao Pinheiro, arbitro di Napoli Eintracht. 5,5 per il direttore di gara, motivato a causa di diversi errori commessi. Ecco alcuni degli episodi discussi, evidenziati dal quotidiano:
“Kristensen commette un brutto fallo su Elmas ma non viene ammonito, l’arbitro Pinheiro ammonisce Conte per protesta. Eccessiva l’ammonizione a Rrahmani, poi ferma il gioco per ammonire Toppmoller. Invece, i minuti di recupero erano eccessivi.“
E infine, il disucsso rigore non concesso per presunto fallo di mano di Theate: “Qualche dubbio, ma non darlo non è uno scandalo.”