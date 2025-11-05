Il Genoa ha scelto il nuovo allenatore, Sky – ” Sarà già in panchina contro la Fiorentina “

Dopo l’esonero inevitabile di Patrick Vieira, a causa dei soli 3 punti raccolti in 9 partite, il Genoa ha deciso di affidare la panchina a una vecchia conoscenza del campionato italiano: si tratta di Daniele De Rossi, bandiera della Roma. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’intenzione del club rossoblù è quella di far dirigere il primo allenamento al nuovo allenatore nella giornata di domani, in modo che possa già sedersi in panchina nell’ultima partita, prima della sosta delle nazionali, contro la Fiorentina.