Il film scudetto Ag4in presto in Tv. La data e i dettagli

È in arrivo sul piccolo schermo la pellicola Ag4in – Il quarto scudetto del Napoli. Questa, uscita lo scorso 25 settembre, racconta le vicende della stagione 2024-25 degli azzurri – la prima con Antonio Conte alla panchina – culminata con la vittoria del quarto scudetto della storia partenopea. Dopo aver riscosso un ottimo successo nelle sale, il film arriverà in Tv a partire dal 22 novembre sull’emittente Sky. Sarà disponibile anche in streaming su Now. Lo svela La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.

“In arrivo su Sky e in streaming su NOW “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli”. Dopo il grande successo nelle sale, il documentario sarà visibile dal 22 novembre. Il docu-film racconta la vittoria del quarto scudetto del Napoli, tra immagini già nella storia del Club, interviste, retroscena e momenti chiave”.