“Gli manca il guizzo sul gol, ma è sempre dentro nei momenti importanti”. Anguissa promosso dai quotidiani. Le pagelle

Trale note positive dello 0-0 di Napoli-Eintracht Francoforte figura André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è in un buon momento di forma, e lo ha dimostrato anche nella gara di Champions League. Manca sì in occasione di un possibile gol, ma per il resto a centrocampo ha fatto valere la sua fisicità. I quotidiani hanno promosso la sua prestazione, assegnandogli un voto base di 6,5. Di seguito, i commenti alla sua partita.

Corriere dello Sport 6,5 – Danza e sterza, domina con strappi, recuperi e iniziative personali. Nel finale è dominante: McT spreca. Ma aveva sbagliato prima anche lui un gol facile.

Gazzetta dello Sport 6,5 – A fasi alterne, ma sempre dentro ai momenti più importanti. Costruisce di forza l’assist che McTominay spara in curva.

Tuttosport 6,5 – Per lunghi tratti del primo tempo più alto di McTominay, prova qualche inserimento, ma non colpisce. Al 30’ della ripresa gli manca il guizzo vincente, strappa al 38’, ma McTominay sbaglia tutto. È comunque l’ultimo ad arrendersi.