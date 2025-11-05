Gds – ” Una sola vittoria in quattro partite, in Champions il Napoli di Conte arranca “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito al cammino europeo del Napoli, sin qui molto difficoltoso. Sono 4 punti raccolti in 4 partite, e per sperare nel passaggio del turno serve cambiare marcia. Ecco un estratto dell’articolo;

“A metà del cammino della prima fase di Champions, si possono azzardare alcuni bilanci: quello dell’EuroNapoli non può essere positivo, con una sola vittoria in quattro incontri. Con un punto a gara, questa è la media del Napoli attuale, si arriva a quota otto e non alla zona playoff che un anno fa finiva a 11 punti. Antonio Conte arranca con un altro pareggio senza gol dopo quello con il Como, si muove piano come la sua squadra in campo ieri, anziché risalire in una partita che si presentava come l’occasione giusta per riaggiustare la classifica e rianimare gli entusiasmi europei. Non è neppure la giustificazione di avversari super aggressivi, come la banda di Fabregas in campionato. Al contrario: Eintracht trincerato, con 12 metri in meno nell’altezza del baricentro”.