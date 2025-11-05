Gds – ” Al Napoli manca la creatività: Hojlund ha pochissime occasioni “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito ai recenti problemi del Napoli in fase offensiva. Gli azzurri, infatti, sono reduci da un solo gol segnato in tre partite. Ecco un estratto dell’articolo:

“Al Napoli mancano la genialità dell’ultimo passaggio, il dribbling che crea superiorità (solo 5 in 95 minuti), la velocità nel servire la punta, prima che gli altri si organizzino. E mancano anche De Bruyne e Lukaku: in Europa si sente di più. Non che Hojlund si divori tante opportunità; ne ha pochissime, usa male una palla all’ultimo istante, ma è spesso fuori dalle trame, nascosto tra i difensori o ignorato quando scatta”.