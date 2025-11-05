Elmas a Sky – ” Abbiamo creato tanto, ma siamo nella strada giusta. Serve più cattiveria “

Eljif Elmas, giocatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio degli azzurri per 0-0 contro l’Eintracht Francoforte. Ecco un estratto delle sue parole:

“Abbiamo fatto una buona partita secondo me, è mancato il gol. Siamo stati uniti, abbiamo creato tanto, però qualche volta devi essere più cattivo quando arrivi in questa terza zona. Oggi peccato che non abbiamo fatto gol, però secondo me siamo in giusta strada. Dobbiamo continuare così e spero che giocando cosi arrivano anche i gol. Serve più cattiveria perché per andare avanti poi servono vittorie, come serviva quella di stasera. La prossima con il Cagliari in casa è ancora tutto aperto, serve però qualcosa in più. Sì, sì, certo, serve qualcosa in più. Come ho detto, dobbiamo fare il gol, perché con gol si fanno le partite. Ho detto che dobbiamo essere più cattivi quando arriviamo in area dobbiamo essere precisi e anche cercare di tirare di più, di fare gol. Perché oggi abbiamo creato tanto, però secondo me mancava questa cattiveria di fare gol. Però siamo in giusta strada, siamo partiti a giocare e secondo me queste partite sono fondamentali e importantissime, come questa di oggi. Ma oggi peccato che non abbiamo fatto gol e non abbiamo fatto la partita. Spero che nei prossimi, di fare gol e vincere per tutti”.