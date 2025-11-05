Corbo a la Repubblica – ” Adesso lo Scudetto sembra quasi un obbligo “

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per la Repubblica ha compiuto un’analisi in merito allo stato di forma del Napoli. Con la Champions che si complica sempre di più, per il giornalista adesso lo Scudetto deve essere quasi un obbligo. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il secondo scudetto consecutivo sembra un obbligo per la capolista della serie A. Un obiettivo da non fallire, ora che diventa accidentato il percorso in Champions. Dannoso e mesto il pareggio in una serata che sconfina in rimorsi e disillusioni. Un momentaccio che il primato di infortuni pesantemente determina. Un presentimento l’aveva forse Antonio Conte. Involontaria forse la coincidenza tra l’accorato appello al pubblico di lunedì ed il pareggio che costringe il Napoli a difficili itinerari da recuperare in Champions. Il torneo che ha illuminato di grandi speranze tutta l’estate del Napoli, fin dallo spettacolare show sul lungomare. In quel delirio di folla, colori, suggestioni fu sancito il nuovo patto di Conte con il Napoli. Di Champions parlò il presidente in un impulso di azzurra lungimiranza. I programmi avevano i colori del Golfo, scenario della grande festa. Il suo puntuale sì ha permesso una campagna onerosa e inespressa nei valori degli acquisti. Tifosi delusi, rabbuiati i dirigenti. La Champions condiziona in chiave economica il futuro stesso dei campioni d’Italia. Non è ancora finita la stagione, anzi. In tutti i sensi va rimesso il lento Napoli in corsa”.