“Copre bene e spunge con un piede molto educato”. Gutierrez promosso dai quotidiani. Le pagelle

Prosegue la crescita in termini di prestazioni di Miguel Gutierrez. Il terzino, arrivato in estate dal Girona, ha ben figurato in Napoli-Eintracht, dove si è distinto per la sua grinta, capacità di copertura e di arrivare al fondo. In quanto ha voti, ha ricevuto più di un 6,5 dai vari quotidiani nei quali si elogia la sua bravura nei cross e la qualità del suo mancino. È invece più cauto Tuttosport che gli assegna un 6, riportando che “sfrutta a singhiozzo il suo spazio”. Di seguito, i suoi voti e le varie motivazioni.

Corriere dello Sport 6,5 – Pronti-via e confeziona subito un assist al bacio non sfruttato. Va d’anticipo e anche di suola, quando può. Grande qualità nei cross.

Gazzetta dello Sport 6,5 – Un’altra bella prova, segnale inequivocabile che sta davvero crescendo. Copre bene e spinge con un piede molto educato.

Tuttosport 6 – Rispetto a Di Lorenzo ha più spazio, però lo sfrutta a singhiozzo.