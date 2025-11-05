Conte bocciato dai quotidiani – ” L’attacco non carbura, adesso in Champions si fa dura “

I quotidiani non risparmiano le critiche ad Antonio Conte, dopo il pareggio contro l’Eintracht per 0-0 che ha complicato ancora di più il cammino europeo del Napoli. Ecco i voti dati al mister leccese:

Gazzetta dello Sport: voto 5. Ecco la spiegazione:

“Che ci fosse un problema offensivo era chiaro, ma il secondo 0-0 di fila interno preoccupa. Così è molto dura in Europa”.

Corriere dello Sport: voto 5,5. Ecco la spiegazione:

“Il terzo clean sheet di fila, il primo in Europa, rende solo meno amaro il secondo 0-0 in quattro giorni dopo il Como. L’attacco non gira anche se stavolta, rispetto alla partita di sabato, la squadra crea di più ma spreca. In Champions, con 4 punti dopo 4 giornate, la strada si fa sempre più in salita”.