Cdm – ” Se noi diciamo che qualcosa non funziona sbagliamo, ma ieri Conte ha confermato una cosa “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
DAZN - Conte: "Partite come questa non sono facili, si parla tanto e poi bisogna restare in silenzio"

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ci ha tenuto ad evidenziare alcune dichiarazioni di Antonio Conte in merito alla problematica degli infortuni. Ecco il motivo, che viene spiegato nell’articolo:

“No, bisogna crescere tutti insieme. Bisogna crescere in tutta la gestione, anche della problematica del recupero. Quando giochi ogni due o tre giorni cambia totalmente l’aspetto gestionale, recupero, fisioterapico, medico, perché poi un semplice affaticamento ti fa stoppare per una o due partite. Noi da questo punto di vista dobbiamo crescere tutti insieme, fare esperienza, perché bisogna crescere tutti, dobbiamo crescere da un punto di vista di campo e di extracampo. Se diciamo che c’è un accenno agli infortuni e qualcosa che non funziona ci dicono che facciamo fuoco amico. Ma Conte queste parole le ha dette e fanno pendant con una brutta partita”.

Articolo precedenteRepubblica – ” Anguissa sempre più leader, ma ieri i suoi compagni non hanno collaborato per bene “
Articolo successivoConte bocciato dai quotidiani – ” L’attacco non carbura, adesso in Champions si fa dura “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE