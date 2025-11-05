Buongiorno – ” Siamo delusi, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare “

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della UEFA, dopo il pari contro l’Eintracht di ieri sera. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono soddisfatto della mia prestazione. Siamo ovviamente delusi dal risultato. Abbiamo cercato di segnare fino alla fine. Dobbiamo continuare così e continuare a lavorare. Abbiamo fatto bene in difesa, ma dovevamo segnare per vincere la partita. Lavoreremo per migliorare nella finalizzazione. Dobbiamo pensare partita per partita. Sappiamo che dobbiamo lavorare molto per migliorare”.