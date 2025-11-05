Ansa – Napoli-Eintracht, 5 parcheggiatori abusivi denunciati dai carabinieri. I dettagli

A margine di Napoli-Eintracht Francoforte, sono stati denunciati 5 parcheggiatori abusivi. Lo riporta l’Ansa, che spiega come in occasione della gara di Champions League, i carabinieri hanno svolto un servizio a largo raggio nei dintorni dello stadio Diego Armando Maradona. Ne è risultata una denuncia per 5 persone. Di seguito, ecco quanto riportato. “Cinque parcheggiatori abusivi sono stati denunciati dai carabinieri di Napoli-Bagnoli. Durante la partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, i carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio nella zona dello stadio Diego Armando Maradona. Si tratta di 5 persone risultate recidive nel ultimo biennio. Durante i controlli sono stati denunciate anche altre 3 persone: un 59enne che ha violato il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Napoli e due – un 60ennne e un 40enne – che erano sottoposti a Dacur”.