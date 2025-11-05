Aia, le designazioni arbitrali dell’undicesima giornata. Inter-Lazio a Manganiello

Scritto da:
Elia Falco
-
Serie A 25/26: ecco le 20 partecipanti

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda l’undicesima giornata di Serie A. Tra i match di cartello, spunta il posticipo Inter-Lazio, con gli uomini di Chivu chiamati ad inseguire il Napoli. Gara che sarà diretta da Manganiello, con Di Paolo al Var. Il Milan, reduce da una vittoria contro la Roma, sfiderà invece il Parma al Tardini. Per la partita, è stato designato Di Bello, con Maggioni al Var. Di seguito, l’elenco di tutte le varie designazioni.

PISA – CREMONESE    Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV:      BONACINA

VAR:     SERRA

AVAR:       PRONTERA

COMO – CAGLIARI    Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV:      PERRI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       FOURNEAU

LECCE – H. VERONA    Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      CAMPLONE

AVAR:        GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO     Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI 

COSTANZO – PASSERI

IV:     DOVERI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     DI PAOLO

PARMA – MILAN   Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

ATALANTA – SASSUOLO    h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:    PATERNA

AVAR:      LA PENNA

GENOA – FIORENTINA    h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV:     FELICIANI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       SERRA

ROMA – UDINESE    h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV:       MUCERA

VAR:      DIONISI

AVAR:      FABBRI

INTER – LAZIO    h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV:     BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      AURELIANO

Articolo precedentePistocchi: “Conte dice che il Napoli da fastidio? Forse è alla ricerca di un nemico per evitare che si parli degli azzurri”
Articolo successivoUFFICIALE – È di McTominay il gol più bello del mese di ottobre della Serie A

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE