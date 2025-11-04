Varriale: “Hojlund in serata negativa, risultato che complica il percorso europeo”

Il Napoli nella quarta giornata di Champions League, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte.

Tale risultato complica il proseguo del percorso dato che nelle prime 4 partite, la società azzurra ha ottenuto 4 punti; il giornalista della Rai Enrico Varriale, sul proprio profilo X ha commentato il match: “Le prova tutte il Napoli ma non riesce a superare l’Eintracht che porta via dal Maradona uno 0-0. Grandi occasioni fallite da Anguissa e McTominay mentre Hojlund in serata negativa non incide. Risultato che complica enormemente il cammino Champions della squadra di Conte“.