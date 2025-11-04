Tmw-Conte ha avuto ragione su Milinkovic

Le prestazioni di Vanja Milinkovic-Savic stanno convincendo tutti a Napoli.

Tuttomercatoweb ha elogiato il portiere ex Toro: “Tra i tanti acquisti definiti dal Napoli questa estate probabilmente quello di Vanja Milinkovic-Savic è stato quello più contestato. In tanti si chiedevano perché il club partenopeo, che in rosa aveva Alex Meret, doveva acquistare un altro numero uno e insidiare il posto del portiere degli ultimi due Scudetti.

“Se è stato preso Milinkovic-Savic… abbiamo speso 20mln, mica è venuto gratis. L’anno scorso Scuffet venne in prestito. Milinkvovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l’annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocherà Meret ed altre in cui giocherà Milinkovic. lo non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, me ne servono anche altre e si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su di uno”, spiegò Conte in estate.

Quelle parole a distanza di quasi tre mesi risultato quasi profetiche perché Milinkovic-Savic fino a questo momento non solo ha giocato più di Meret anche a causa dell’infortunio rimediato da quest’ultimo, ma è anche risultato determinante come pochi altri calciatori della rosa.

Milinkovic-Savic è oggi il più importante para-rigori della Serie A. In questa stagione ne ha intercettati due su quattro, contando anche quella passata siamo a sei rigori parati su undici”.