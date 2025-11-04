Sky-Il Napoli vuole blindare due calciatori: i nomi

Il Napoli, impegnato in campo tra campionato e Champions League, è attento anche ai rinnovi dei propri calciatori principali.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Luca Marchetti, la società azzurra sarebbe pronta a brindare altri 2 calciatori dopo Zambo Anguissa: “Kevin De Bruyne è l’esempio di un Napoli che, oggi, ragiona come non faceva prima. Anche per altri calciatori di questa rosa, si può riflettere in maniera diversa, ovvero con dei rinnovi di anno in anno: nel mondo lo fanno in tanti, anche se poi ci sono sempre le eccezioni. A Modric, al posto del Milan, avrei fatto un contratto a vita.

Leonardo Spinazzola ed Amir Rrahmani sono altri giocatori da confermare, nonostante la loro età? Sì, perché, se si deve dare continuità al progetto, è giusto blindare i calciatori principali. Sono degli over 30, ma si trovano a Napoli da tempo e hanno acquisito la mentalità dell’allenatore, che si fida di loro in maniera cieca. Se vuoi costruire un ciclo, non puoi pensare di non rinnovare solo per una questione anagrafica“.