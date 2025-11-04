Reja: “A Napoli un bel percorso, ho tanti ricordi belli”

L’ex allenatore del Napoli Edy Reja nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” ha parlato della propria esperienza come allenatore del Napoli: “A Napoli mi sono preso belle soddisfazioni. Sono stato bene, devo ringraziare tutti i napoletani che ci sono stati vicini sempre, anche nelle difficoltà. Le stesse che sta vivendo adesso Conte, ho sentito ieri che si è un pò incavolato, ma Napoli è così, è sempre esigente, anche quando sei in testa alla classifica come adesso.

Io avevo una buona squadra, ma ricordo anche quando eravamo in B, se paragoniamo quei giocatori a quelli di oggi, ci rendiamo conto che il Napoli ha in rosa giocatori internazionali di grandissimo livello. Arrivare in Europa partendo dalla C è stato per noi motivo di orgoglio, ci siamo stati sempre, non con questi giocatori perchè i programmi erano altri, ma ci siamo sempre stati. In Europa non è mai facile fare risultato, ma mi auguro che stasera il Napoli stia bene fisicamente.

Hamsik e Lavezzi sarebbero titolari in tutte le squadre del campionato di serie A perchè erano di un livello superiore e lo hanno dimostrato. Erano 2 grandi giocatori, Hamsik era piccolissimo quando arrivò, Lavezzi invece era più largo che alto quando arrivò e mi disse mister, in un mese mi metto in forma!

I momenti particolarmente felici della mia carriera che mi hanno lasciato ricordi ed emozioni e tanta tanta soddisfazione sono stati due: quella partita a Genoa che fece tornare il Napoli a casa, in serie A, dove meritava di stare e l’altra invece riguarda la Lazio quando Klose fece un gol al 93esimo e con quella rete ci fece vincere il derby.

Ho allenato il Napoli per 5 anni, sono stati tosti! Ho messo la testa sotto la sabbia, mi sono tappato orecchie e bocca, ma è stato un bel percorso”.