Napoli-Eintracht – Vietata la vendita di alcolici: la decisione del Comune

Niente alcolici prima di Napoli-Eintracht. Il Comune con ordinanza sindacale ha istituito il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso e di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta. Questo per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Gli alcolici saranno vietati all’interno del Maradona, nelle zone limitrofe e in alcune zone del centro. L’ordinanza sarà in vigore dalle 14:00 fino alle 02:00 di mercoledi 5 novembre.