Manna: “Allungata la profondità della rosa, ci vuole tempo”

Il ds azzurro Giovanni Manna, prima del match odierno contro l’Eintracht Francoforte, ai microfoni di Sky ha parlato della rosa azzurra: “Speriamo di aver fatto il miglior lavoro possibile. I risultati secondo me aiutano anche l’integrazione dei nuovi. Se le cose vanno bene è più facile inserirsi all’interno di un contesto.

Io ho sempre detto che noi avevamo, come dice il mister, 12-13 titolari l’anno scorso. La formazione titolare dell’anno scorso è una formazione forte. Infatti ha vinto lo Scudetto e si è conquistata il diritto di giocare la Champions League. Noi avevamo bisogno di migliorare quelle che sono le seconde linee.

Migliorare Lobotka, McTominay, Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lukaku, Politano, Neres, e fino a gennaio Kvara non è facile. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Penso che in alcuni ruoli ci siamo riusciti, con un po’ di pazienza ci vuole del tempo.”

