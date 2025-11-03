Santacroce – ” Assurdo il rosso non dato all’Inter ! “

E’ un Fabiano Santacroce polemico quello visto durante il programma “Salotto Azzurro” di Otto Channel, in merito al discusso episodio di Verona Inter e del mancato rosso ad Akanji per fallo da ultimo uomo su Giovane. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Per me quello è rosso tutta la vita e davvero non capisco come sia stata presa la decisione. Sento parlare di direzione del pallone o di altre cose, ma chi sa a calcio sa benissimo che nemmeno con la moto Sucic sarebbe riuscito a riprendere l’attaccante del Verona. Il motivo è molto semplice, l’attaccante era lanciato, mentre il centrocampista dell’Inter stava correndo nella direzione opposta e non aveva nessuna possibilità di recuperare”.