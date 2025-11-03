Ranking Uefa, Napoli al 30esimo posto

Domani il Napoli di Antonio Conte ha il primo crocevia della stagione: ha bisogno di battere al Maradona l’Eintracht di Francoforte, per sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions.

Intanto, la Uefa ha recentemente aggiornato il Ranking: il Napoli, nonostante la pessima figura ad Eindhoven, ha guadagnato una posizione e adesso staziona al 30esimo posto.

Nulla di cui gioire, basti guardare la posizione delle altre italiane, tutte avanti agli azzurri, in dettaglio: Inter 3^, Roma 14^, Atalanta 17^, Milan 23^, Fiorentina 25^ e Juventus 27^.

La società azzurra in questo momento storico favorevole deve finalmente essere protagonista anche in Europa. Nel periodo di presidenza di Aurelio De Laurentiis l’unico picco è stata la semifinale (peraltro scandalosa per le decisioni arbitrali) di Coppa Uefa contro il Dnipro, con Benitez in panchina.

Troppo poco, per il resto solo tante eliminazioni precoci, e troppe delusioni contro avversarie sicuramente alla portata.

Una squadra forte, frutto del lavoro di una società ambiziosa, non può più trascurare le partite internazionali e restare confinata al ruolo di comparsa.