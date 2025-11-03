Politano: “L’Eintracht ci lascerà spazi, giocano a viso aperto”

Alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Matteo Politano ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa:

Sì, è vero che l’Eintracht ne ha presi 5 di fila in due partite, ma ne ha anche fatti 5 al Galatasaray, gioca a viso aperto, non si chiude e lo dicono i numeri. Per noi sarà importante approcciare bene e fare più gol possibili, ma l’importante sono i 3 punti. Noi contro squadre che giocano a viso aperto giochiamo meglio, troviamo più spazi anche sulle catene che sono la nostra forza. Loro ci lasceranno spazi

