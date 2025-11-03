Per la Gazzetta dello Sport è: “STRAMILAN”

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina celebra le vittorie delle due milanesi, che consentono ad Inter e Milan di accorciare sul Napoli capolista, e tallonarlo ad un solo punto di distanza.

Il titolo a centro pagina è: “STRAMILAN“, sopra le immagini di Pavlovic e dei nerazzurri Barella ed Esposito festanti.

L’occhiello precisa: “Allegri batte la Roma, colpo Inter: in tre a -1 dal Napoli“.

Il commento descrive l’andamento della gara di Milano: “Show e gol sbagliati a San Siro. Leao inventa per Pavlovic” e ancora: “Maignan para il rigore a Dybala” E infine le parole di Allegri “Max: così cresce l’autostima“.

Di spalla la sintesi della gara interista: “Autogol al 93‘” e le parole di Chivu: “Tenaci e fortunati…”.