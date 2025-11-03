Napoli, Conte show in conferenza – ” Siamo primi nonostante tutti i problemi, perchè questo non ve lo chiedete ? Arbitri ? Lasciamo perdere si è scatenato un putiferio! “

In vista della partita di domani contro l’Eintracht, sarà Matteo Politano ad accompagnare Antonio Conte in conferenza stampa. Ecco le loro dichiarazioni:

Parte Politano:

Come avete preparato la partita? ” Non l’abbiamo ancora fatto, inizieremo oggi pomeriggio perchè ieri abbiamo fatto solo scarico.”

Sei simbolo della resilienza, questo serve per affrontare il doppio impegno ? ” Cerco sempre di dare il massimo in campo, ovvio che non tutte le partite possiamo essere al 100%, ma ognuno di noi cerca sempre di onorare la maglia come abbiamo fatto la scorsa stagione.”

La batosta di Eindhoven va dimenticata, oppure bisogna tenerla in mente ? ” Serve tenerla sempre dentro, bisogna ricordare della batosta presa. In Champions le squadre vanno forte e noi dobbiamo fare lo stesso. Siamo stati comunque bravi a reagire per bene.”

3 gol nelle ultime 52 partite, ti pesa ciò? ” Si, vorrei fare più gol e assist ma io sono sempre a disposizione della squadra e del mister, ovviamente cercherò di migliorare.”

Il mister ha detto che in Europa si pratica un calcio diverso, a che punto siete in questo percorso di praticare un calcio simile? ” Ci stiamo lavorando, ma avere tanti infortuni non aiuta. Non deve essere un’alibi, ma la fatica si fa sentire e non puoi andare sempre al massimo. Domani però dobbiamo fare il massimo per vincere.”

Il tuo lavoro è fondamentale nella catena di destra, ma serve più apporto offensivo come nella gara di domani ? ” Si, dobbiamo cercare di sbloccare la gara il prima possibile e gestire le energie, anche loro hanno bisogno di punti. Faccio tanti cross? Si, le caratteristiche dei nostri giocatori ci porta a questo.”

L’Eintracht ha preso 5 gol, possibile domani fare più gol anche per la differenza reti? ” Si, ma ne ha fatti anche 5. Bisogna approcciare bene la partita, la cosa fondamentale è vincere.”

In Europa si trovano più spazi, puoi riuscire a trovare la profondità per crossare di più ? “Si, quando le squadre ci lasciano spazi giochiamo meglio, la nostra forza è giocare sulle catene e dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi che ci lasceranno.”

Come gestisci le energie, visto che il mister si fida di te e ti fa giocare sempre ? ” Non è mai un peso giocare per il Napoli, ringrazio il mister che mi dà tanta fiducia, cerco di gestire le energie svolgendo una vita sana e cercando di recuperare al meglio le energie.”

Finita la conferenza di Politano.

Inizia quell di Mister Conte:

Mister, non ha mai avuto a disposizione tutti gli attaccanti, sfruttando i 4 centrocampisti. Con quelli che ha a disposizione, dato che hanno segnato poco, si aspetta di più? ” Lang, Neres e Politano non sono attaccanti, sono esterni. Nel calcio moderno svolgono anche più funzioni. Segnano poco? Ragazzi , siamo primi in classifica, abbiamo affrontato diverse difficoltà. In tre mesi abbiamo sentito solo critiche ed aspettative altissime, mancano giocatori fondamentali come Rrahmani, Lobotka, Lukaku, De Bruyne, ecc.. E’ logico che servono più gol , ma è fondamentale vincere! Anguissa quanti gol ha fatto in più rispetto all’anno scorso? Dai, fate i seri! ”

Domani è una partita da dentro o fuori, domani che Napoli vedremo? ” Cerchiamo sempre di trovare delle alternative, come Neres contro l’Inter. Non cambiano le idee, domani possiamo rimettere in sesto la classifica, ma in Champions tutte le squadre sono forti. Devo difendere la squadra, le voci messe in giro creano aspettative assurde e tentano di ammazzare la squadra. Il tifoso deve attapparsi le orecchie e deve stare accanto la squadra. E’ sognatore, ma ascoltate quello che dico io e i giocatori, perchè siamo noi a voler veramente bene al Napoli. Onore a questi ragazzi, che nonostante tutte le difficoltà dopo tre mesi siamo ancora primi. Domani cercheremo di vincere, se non ci riusciamo amen. Ma il tifoso deve starci sempre vicino, perchè il Napoli che lotta nelle prime posizioni dà fastidio! Sono orgoglioso dei miei ragazzi, il fatto che siamo lì in alto fa paura alle altre ! ”

In giro si dice che la Bundesliga sia meglio della Serie A, che ne pensa ? ” Per me non è vero, la Serie A ha un livello alto. L’unico campionato fuori portata è la Premier League per diversi fattori. dalla Germania possiamo invidiare è che giocano di meno, hanno meno partite e possono riposarsi di più, è un bel vantaggio per loro. Ci sono squadre di livello, anche se il Bayern Monaco viaggia a livelli altissimi. Sono squadre del nostro livello, i due campionati si equivalgono.”

Come stanno Gilmour, Spinazzola e Lobotka? ” Con Lobo la scorsa partita abbiamo optato di non rischiarlo per possibili ricadute, abbiamo fatto lo stesso con Rrahmani a Lecce. Domani Stani dovrebbe rientrare senza problemi, è a disposizione. Abbiamo anche come opzione Elmas, che contro il Como ha giocato una partita incredibile, lui e Gutierrez mi stanno permettendo di ampliare i giocatori da utilizzare, sono contento. Gilmour vedremo se domani a disposizione, lo stesso per Spinazzola. Se ci saranno bene, altrimenti ci arrangeremo.”

Elmas può essere usato come De Bruyne? ” No, sono caratteristiche diverse, può giocare in tutti i ruoli di centrocampo e sull’esterno. Prima vi lamentavate che usato troppi centrocampisti, lasciamo perdere.”

Come s prepara una partita del genere in un giorno, e la squadra ha metabolizzato il doppio impegno ? ” Ai giocatori ricordo la partita di Lisbona, che nonostante 5 assenze importanti abbiamo vinto. Domani è un’altra gara importante, dobbiamo gestire le fatiche di giocare ogni 3 giorni perchè stiamo affrontando dei problemi importanti, perchè in alcuni ruoli siamo scoperti e il rischio di infortunio aumenta perchè ci si allena poco, dobbiamo trovare quante più certezze possibili per affrontare al meglio il cammino europeo e non solo. Metabolizzare vuol dire per me trovare più giocatori e opzioni.”

L’arbitraggio europeo è migliore di quello italiano? ” Meglio evitare di commentare, perchè appena si parla si è scatenato un putiferio. lasciamoli lavorare, ma dispiace perchè il sistema non si basa su fondamenta solide, perchè al primo problema e qualcuno ha parlato guardate che è successo. Parlo sui fatti, lasciamoli tranquilli e speriamo che facciano attenzione. C’è un monitor, perchè non usarlo? Un arbitro può anche rivedere una situazione e confermare la propria decisione, se vengono chiamati non devono per forza cambiare. Cerchiamo di collaborare, ma in maniera giusta.”

Quanto sono mancati Rrahmani e Buongiorno, e cosa si aspetta da loro ? ” Io ho parlato delle difficoltà incontrare, se domani vinciamo rimettiamo tutto a posto. Come si dice, quel che stato è stato, scordiamoci il passato, simm il Napoli.”