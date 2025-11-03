Napoli-Como, Scotto: “Milinkovic-Savic evita la sconfitta”

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha espresso il suo giudizio sulla prestazione del Napoli contro il Como, analizzando il pareggio maturato al Maradona. Sul proprio profilo X, Scotto ha sottolineato come Milinkovic-Savic sia stato ancora una volta fondamentale, parando un rigore decisivo e permettendo alla squadra di evitare una sconfitta in una partita sottotono.

Secondo Scotto, il Napoli ha prodotto troppo poco in fase offensiva, soffrendo il palleggio e l’organizzazione del Como di Fabregas, che è apparso tecnicamente superiore per lunghi tratti. In attacco, Hojlund non è sembrato al meglio della condizione, mentre Neres ha mostrato vivacità ma poca concretezza. Politano è stato il più pericoloso, ma senza riuscire a cambiare il risultato.

Il giornalista ha anche evidenziato la continua emergenza infortuni che sta penalizzando la squadra: contro il Como si sono aggiunti ai problemi fisici anche Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, le cui condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore.