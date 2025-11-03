Marco Rossi: “Nessun passo falso, Como squadra ostica”

Il c.t. dell’Ungheria, Marco Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, soffermandosi sul Napoli:

“Il Como è una squadra ostica per chiunque. È composta da giocatori giovani e talentuosi. Non è certo la Cenerentola della Serie A. Il Napoli arriverà bene a questa partita. Dovrà certamente prestare attenzione all’Eintracht, ma non credo ci sia paragone in termini di qualità e forza. Oggi, escluso il Bayern Monaco, la Bundesliga non rappresenta il vertice assoluto del calcio europeo, e la Serie A, con squadre come il Napoli, esprime un livello molto alto. Se la gara sarà preparata e interpretata con la consueta serietà da Conte e dal suo staff, non credo ci saranno particolari problemi.”