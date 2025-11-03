Marchegiani a Sky – ” Milinkovic ? Dietro i rigori parati c’è un attento studio, vi spiego “

Luca Marchegiani, ex giocatore, nel corso del programma di Sky “Sky Calcio Club”, ha compiuto un’interessante analisi in merito alla recenti prestazioni di Vanja Milinkovic-Savic, soffermandosi sui rigori parati dal nuovo portiere azzurro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“C’è uno studio dietro, perché se tu guardi il rigore parato a Camarda mercoledì e quello di Morata, il comportamento del portiere è diverso. Nel senso che Morata probabilmente guarda, infatti lui gli fa una mezza finta e poi rimane fermo. Lui fa questa mezza finta, poi rimane fermo nel momento in cui Morata calcia, infatti non angola. Morata probabilmente lo guarda e non angola”.