La Repubblica – ” Napoli, quanti infortuni! Forse c’è una motivazione dietro, i dettagli “

L’edizione odierna de la Repubblica ha compiuto un’analisi in merito a una problematica che si sta facendo sempre più grave in casa Napoli: gli infortuni. Da inizio stagione, il club azzurro sta attraversando un vero e proprio calvario, con diversi giocatori fermi ai box e altri che se ne aggiungono ogni partita. Forse, però, c’è una precisa motivazione dietro a tutto ciò. Ecco un estratto dell’articolo:

“C’è sempre qualcuno che si ferma. Si è perso il conto degli assenti per infortunio, se accade anche in altre squadre, il Napoli guida la classifica degli indisponibili. Sventure trascurate benchè frequenti, indefinite le cause. Inutile ogni processo adesso, è un’analisi senza colpevoli, chiaro. Possibili solo delle ipotesi. Per affrontare una stagione più ricca di impegni, sono stati forse appesantiti gli allenamenti. Come mettere più benzina per un viaggio in auto più lungo. Ma il tema è stato sempre sottovalutato. E con scudetto e Champions si è sempre parlato d’altro. Se la fortuna vede male, prima o poi metterà gli occhiali.”