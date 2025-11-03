Il Mattino – ” Napoli, stai attraversando un vero e proprio calvario ! Ecco quanti infortuni da inizio stagione “

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato una statistica fortemente significativa, in merito alle difficoltà incontrate sino ad ora del Napoli in questa stagione. Secondo quanto svelato dal quotidiano, infatti, la squadra di Antonio Conte ha subito 15 infortuni, di cui alcuni molto gravi per entità e tempistiche di recupero. Nonostante ciò, per ora il mister salentino è riuscito a sopperire alle difficoltà incontrate, anche grazie a una rosa sicuramente più profonda rispetto alla scorsa stagione.