Il Mattino – ” Napoli, la probabile formazione in vista dell’Eintracht: due novità e un recupero per Conte “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato la probabile formazione degli azzurri per la sfida di domani contro l’Eintracht Francoforte. Con Spinazzola e Gilmour probabili assenti, Antonio Conte dovrà decidere chi schierare in mezzo al campo e sulla fascia sinistra: Olivera e Gutierrez sono in ballottaggio, con il primo leggermente avanti nelle gerarchie. Sfida anche tra Lobotka ed Elmas per il ruolo di regista, anche se il mister salentino sarebbe intenzionato a rischiare lo slovacco. Per il resto, l’allenatore azzurro dovrebbe confermare in toto la formazione vista contro il Como.