Il Mattino – ” Napoli, Hojlund è a secco da un mese. E quando segna vinci sempre “

L’edizione odierna de Il Mattino ha compiuto un’interessante analisi in merito alle recenti prestazioni di Rasmus Hojlund, reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto ai box per diverse partite. Il bomber danese, riporta il quotidiano, è a secco di gol da quasi un mese (l’ultima rete contro il Genoa, il 5 ottobre), e il Napoli ha bisogno del suo apporto offensivo. Le statistiche, infatti, parlano chiaro: quando Rasmus segna, il Napoli vince. Il club azzurro spera ovviamente che l’attaccante possa ritornare ad essere il trascinatore della squadra, a suon di gol.