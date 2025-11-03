Gds – ” Napoli, ecco la probabile formazione di domani: un solo dubbio per Conte “

Domani sarà una partita da dentro o fuori, non c’è spazio per errori e passi falsi. Il Napoli ha bisogno assolutamente di una vittoria nella sfida di domani sera contro l’Eintracht Francoforte, se vuole sperare di passare la prima fase della Champions League. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato le possibili scelte di Antonio Conte, ecco un estratto dell’articolo:

“In porta ci sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic, protagonista assoluto del momento, reduce da due rigori parati consecutivamente. Davanti a lui Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno con la novità è sull’out di sinistra, dove Gutierrez prenderà il posto di Spinazzola (uscito acciaccato dal match col Como). A centrocampo, invece, bisognerà fare a meno di Billy Gilmour, fermato da un infortunio. Toccherà dunque a Stanislav Lobotka tornare dal primo minuto, anche se non ancora al top della condizione. Ai suoi lati agiranno Frank Anguissa e Scott McTominay, chiamati a dare equilibrio e spinta. In avanti, nessun dubbio su Matteo Politano e Rasmus Hojlund, resta invece aperto il ballottaggio per l’ultimo posto nel tridente: David Neres parte leggermente favorito su Eljif Elmas, che potrebbe comunque trovare spazio a gara in corso”.