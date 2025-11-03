Corbo a La Repubblica – ” Napoli, ecco la reazione di Adl dopo il pareggio contro il Como “

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per La Repubblica ha svelato un’interessante retroscena in merito al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, riguardo la sua reazione dopo il pareggio contro il Como per 0-0. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista, il patron azzurro è stato visto da diversi tifosi sugli spalti, dopo il fischio finale, con il volto imbronciato. Dimostrazione di come il presidente ci tenesse alla vittoria, ma ovviamente ciò non va a scalfire il rapporto con il mister Conte (che sognava da sempre avere in panchina), che è idilliaco.