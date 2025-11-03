Cds – ” Napoli, ecco la possibile data del rientro di Lukaku “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle importanti novità in merito al possibile rientro in campo di Romelu Lukaku, rimasto fermo ai box da agosto, infortunandosi nell’amichevole contro l’Olympiakos. Per il quotidiano, per il bomber belga ci sarebbe un periodo preciso per il possibile ritorno sul rettangolo di gioco. Ecco un estratto dell’articolo, dove viene spiegato il tutto:

“Una lesione di alto grado che lo ha escluso dalla mischia per due mesi e che lo terrà fuori dai campi per un altro mese almeno: l’obiettivo è rientrare in campo a dicembre, anche se l’agenda dovrà essere aggiornata di volta in volta. Non è ancora stabilito e neanche chiaro se Lukaku riuscirà a rientrare entro la prima o entro la seconda metà del mese, ma a questo punto è certo che punterà a giocare tutte le competizioni, comprese la Champions e la final four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre”.