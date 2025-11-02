Tuttosport: “Vanja salva il Napoli”

Primo sorriso per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. L’ex ct azzurro debutta con una vittoria: i bianconeri superano 2-1 la Cremonese, trascinati dai gol di Kostić e Cambiaso. Nel finale Jamie Vardy prova a riaprire tutto, ma la Juve regge e porta a casa i tre punti. Non a caso, Tuttosport titola: “Spalletti, furore Juve”.
In taglio basso, spazio anche al Napoli: “Vanja salva Napoli”, riferimento alla prestazione decisiva di Milinković-Savic nel pareggio contro il Como. Titoli dedicati anche agli altri big match della giornata: “Milan-Roma vale doppio. Occasione Inter”, con la lotta al vertice che resta apertissima.