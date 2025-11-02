SSC Napoli, il report dell’allenamento in vista dell’Eintracht

La SSC Napoli, dopo il pareggio di ieri al Maradona contro il Como, gli azzurri preparano la sfida di Champions contro l’Eintracht Francoforte di martedì alle 18:45. Ecco il comunicato del club azzurro:

“SSC Napoli Training Center- Dopo il match contro il Como, gli azzurri iniziano gli allenamenti in vista della prossima gara di Champions contro l’Eintracht, martedì alle 18:45 al Maradona. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica”.