Sabatini. “Il Napoli non merita complimenti, può fare molto di più”

La prestazione del Napoli contro il Como non è stata delle migliori, conquistando un punto importante grazie al proprio portiere Milinkovic-Savic.

Sandro Sabatini sul proprio canale YouTube ha commentato la prestazione degli Azzurri: “Il rigore sbagliato da Morata e parato da Milinkovic-Savic ha inevitabilmente determinato il risultato finale della partita. Il portiere è stato perfetto, ormai li para tutti, o quasi perché negli ultimi dieci tentativi che ha subito è riuscito ad opporsi addirittura a sei conclusioni.

Non è stata una partita bella. Il Como ha tenuto palla per 60 minuti, sì, con il 60% di possesso palla, ha schiacciato a volte il Napoli. Antonio Conte può essere soddisfatto per il rientro di Rrahmani, forse il meno pagato, sicuramente anche meno celebrato rispetto a Buongiorno, rispetto a Beukema, però è l’unico difensore che è difficile togliere dai titolari. Secondo me fare i complimenti alla prestazione del Napoli ce ne vuole, perché la capolista che porta lo scudetto è una grande squadra e può fare molto di più“.