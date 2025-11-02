Napoli: Gilmour e Spinazzola a rischio contro l’Eintracht

Non arrivano segnali incoraggianti per il Napoli dopo il pareggio a reti bianche contro il Como. Alla delusione per lo 0-0 si aggiungono due nuove tegole per Antonio Conte: Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono stati costretti a lasciare il campo anzitempo a causa di problemi muscolari.

Gilmour ha accusato un affaticamento verso la fine del primo tempo, mentre Spinazzola ha riportato un fastidio al pube, come confermato dallo stesso tecnico nel post-partita. Una situazione che preoccupa, soprattutto considerando la fragilità fisica che ha già limitato la rosa nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entrambi i giocatori restano in forte dubbio per il match di martedì in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, una gara che potrebbe risultare decisiva per l’accesso ai play-off. Nella giornata odierna Gilmour e Spinazzola verranno sottoposti a nuovi accertamenti dallo staff medico, con il club azzurro che spera di recuperarli in extremis.