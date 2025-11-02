Napoli-Eintracht Francoforte, le probabili scelte: Lobotka può tornare dal 1′

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Eintracht Francoforte in Champions League, terza gara del girone del nuovo formato. La gara si disputerà martedì alle ore 18:45 al Maradona e sarà visibile su Sky Sport, visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.

Dal primo minuto Antonio Conte, dovrebbe ritrovare anche Stanislav Lobotka, tornato in campo negli ultimi minuti contro il Como. Ecco le probabili scelte delle due squadre:

Napoli (4-3-3): Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

Eintracht (3-4-3): Zetter, Theate, Koch, Amenda, Brown, Larsson, Gotze, Kristensen, Bahoya, Knauff, Doan. All. Toppmoller