Napoli-Como, Marelli sul rigore: “Decisione corretta, Milinkovic-Savic colpisce Morata”

Luca Marelli, ex arbitro e oggi analista per DAZN, ha analizzato l’episodio che ha fatto discutere durante Napoli-Como: il rigore concesso per il contatto tra Milinkovic-Savic e Morata. Secondo Marelli, la decisione del direttore di gara Zufferli è stata corretta: l’attaccante del Como anticipa il portiere, che non tocca il pallone ma impatta sulle gambe dello spagnolo.

L’esperto arbitrale ha inoltre precisato che la revisione VAR è avvenuta per valutare un possibile fuorigioco nella partenza dell’azione, non per il contatto. Confermata quindi la scelta del rigore e giusta anche la mancata ammonizione del portiere azzurro, in quanto la palla era diretta verso l’esterno dell’area e la situazione viene considerata “depenalizzata” dal regolamento.

Marelli ha chiuso sottolineando la buona direzione di gara del giovane arbitro Zufferli, pur evidenziando qualche fischio in eccesso dovuto all’inesperienza.