Napoli-Como, Hojlund delude: prestazione sottotono e voti negativi

Prestazione opaca per Rasmus Hojlund nella sfida tra Napoli e Como. L’attaccante azzurro ha incontrato grosse difficoltà nel trovare spazi e incidere nell’area avversaria, faticando per tutta la gara a rendersi realmente pericoloso.

La Gazzetta dello Sport assegna un 5 in pagella, sottolineando come l’assenza di De Bruyne — spesso decisivo nel servirlo — pesi in modo evidente sul suo rendimento. Il danese provoca l’ammonizione di Smolcic, ma spreca la chance migliore a disposizione.

Valutazione identica anche da parte del Corriere dello Sport, che evidenzia come la sua 100ª presenza nei top 5 campionati europei sia stata decisamente sottotono. L’unico tiro arriva all’80’, un colpo di testa facile preda del portiere avversario Butez.

Giudizi in linea da Tuttosport e Il Mattino: Hojlund viene neutralizzato dalla difesa del Como, in particolare da Diego Carlos, che gli nega sistematicamente profondità. L’attaccante perde la maggior parte dei duelli e appare poco incisivo sia nella ricerca dello spazio che nelle giocate offensive.