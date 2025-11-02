Napoli-Como, Chiariello: “Pareggio giusto”

Nel suo editoriale su Campania Sport (Canale 21), Umberto Chiariello ha commentato il primo pareggio stagionale del Napoli, arrivato dopo 13 partite tra campionato e Champions. Contro un Como organizzato e brillante, gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 al Maradona, ma mantengono l’imbattibilità casalinga più lunga dei cinque top campionati europei.

Chiariello ha però evidenziato le difficoltà della squadra di Conte: “Il Como ha giocato da grande squadra, comandando il gioco e creando più pericoli. Il Napoli ha prodotto poco”. Ancora una volta decisivo Milinković-Savic, autore di due rigori parati consecutivi, anche se il giornalista ricorda come il portiere alterni grandi interventi ad errori evitabili.

Adesso la testa va alla Champions League: “Martedì è una gara da dentro o fuori. Il Napoli deve vincere le due partite casalinghe con Eintracht e Qarabag e fare punti contro Copenaghen e Benfica per puntare almeno ai playoff”.