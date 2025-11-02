Milinkovic MVP: i voti dei quotidiani

Nel match pareggiato contro il Como, il migliore in campo è stato senza dubbi il portiere serbo Milnkovic-Savic che ha parato un rigore tirato da Alvaro Morata.
I quotidiani han premiato la prestazione del portiere ex Torino con diversi 7 e 7.5; la Gazzetta dello Sport ha dato 7 motivando il voto: “Serve un altro prodigio in stile Lecce per mantenere lo 0-0. Battuto nell’uscita da Morata, lo ipnotizza sul rigore. Fa paura ai tiratori”.
Anche Eurosport dà 7: “Con una follia, atterra al limite dell’area Alvaro Morata causando il rigore. Poi si fa perdonare parandolo, così come aveva fatto con Francesco Camarda contro il Lecce. 2/2 nelle ultime due, niente male“.
Il Corriere dello Sport alza di mezzo voto la prestazione: “Ancora una volta decisivo e autosufficiente: concede il rigore a Morata e poi glielo para. Seconda prodezza dal dischetto in cinque giorni dopo quella di Lecce su Camarda. Un portiere che porta punti”.