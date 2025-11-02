Marco Giordano: “Il Como si è evoluto, gli vanno fatti solo i complimenti”

Il giornalista Marco Giordano ha commentato sul suo profilo X il pareggio nella partita di ieri tra il Napoli e il Como (0-0), esaltando gli uomini di Fabregas. In particolare, il giornalista ha elogiato il Como per la qualità nella pressione, la velocità nelle rotazioni e l’intelligenza di avere un perno costante in manovra. La squadra di Fabregas ha perso una sola partita in campionato finora (contro il Bologna il 30 agosto) e si trova attualmente al sesto posto in Serie A a 17 punti. Di seguito, ecco il tweet di Giordano:

Squadra evoluta, con tre aspetti da studiare: la qualità nella pressione, la velocità nelle rotazioni, l’intelligenza di avere un perno costante in manovra. Il Napoli si è trovato di fronte questa squadra qui, il Como cui vanno solo fatti i complimenti. La sintesi della partita è… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) November 1, 2025