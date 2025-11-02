Il Mattino – Napoli: “A fari spenti”

Il Mattino apre con “A fari spenti” per descrivere la prestazione sottotono del Napoli, che non va oltre uno 0-0 contro il Como davanti al pubblico del Maradona. La squadra di Conte appare priva di brillantezza e incisività offensiva, confermando un momento di calo di idee e ritmo.
A evitare la sconfitta ci pensa ancora una volta Milinkovic, che para il suo secondo rigore consecutivo, mantenendo il risultato inchiodato sul pari. Un punto che pesa e mostra ancora limiti nella costruzione del gioco e nella finalizzazione.