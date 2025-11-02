Giovanni Galeone è scomparso all’età di 84 anni, il cordoglio della SSC Napoli

Giovanni Galeone, ex calciatore ed allenatore, è scomparso a causa di una lunga malattia quest’oggi all’età di 84 anni ad Udine. Galeone, aveva allenato anche il Napoli oltre al Pescara, Udinese e Perugia.

La SSC Napoli, tramite il sito ufficiale, ha emesso il proprio cordoglio. Ecco il comunicato ufficiale:

“ll Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998”.