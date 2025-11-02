CorSport – L’Inter ha guardato la fine di Napoli-Como in albergo

Con il pareggio del Napoli in casa contro il Como, e lo scontro diretto in programma tra il Milan e la Roma questa sera, l’Inter di Christian Chivu ha una grande occasione per portarsi a -1 dalla squadra di Conte, attualmente capolista: serve solo una vittoria in trasferta contro il Verona, che è ancora a secco di vittorie in campionato. Spunta un retroscena rivelato dal Corriere Dello Sport: secondo il quotidiano, tutta l’Inter ha seguito l’ultima parte della partita di ieri tra Napoli e Como in albergo prima di cena. Un risultato (0-0) che potrebbe essere importante per gli uomini di Chivu.