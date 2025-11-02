Corriere dello Sport-Record conquistato dal Napoli: i dettagli

Nel match di ieri tra Napoli e Como, il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic ha parato un rigore ad Alvaro Morata, il secondo consecutivo dopo quello neutralizzato a Camarda a Lecce.

Con questo rigore parato, il Napoli ha conquistato un importante record, come riportato dal Corriere dello Sport: “Se a Camarda martedì a Lecce si poteva concedere l’alibi dell’età, a Morata, campione d’Europa con la Spagna, un campione fatto e finito, non resta che cavarsela con la giustificazione del para-rigori contro. Vanja si ripete, quattro giorni dopo, parando un altro penalty, il secondo di fila, il settimo dal 2021, il sesto – come Vasilj del St. Pauli – dalla scorsa stagione.

Nomi illustri, Pasalic, Castro, Retegui e Pulisic un anno fa quando vestiva la maglia del Torino e ora, dopo Camarda, anche il centravanti del Como per un primato europeo tra i top cinque campionati. Sui rigori, tra l’altro, il Napoli vanta un primato che condivide con Las Palmas e Bochum: sette parati su quattordici dal 2022 ad oggi nei top cinque campionati europei”.