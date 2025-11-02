Il Napoli inciampa in casa e si ferma sullo 0-0 contro il Como, come titola il Corriere dello Sport: “Frenata Napoli”. Una gara complicata per gli azzurri, costretti a rivedere i piani dopo gli stop di Gilmour e Spinazzola. L’eroe di giornata è Milinković-Savic, che neutralizza un rigore di Morata e salva la squadra di Conte da un k.o. interno pesante. Prestazione opaca per Hojlund, ancora alla ricerca della miglior forma.

Spazio anche alla Juventus: “Lucio si avvicina”. Esordio da tre punti per Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, vittorioso 2-1 contro la Cremonese grazie ai gol di Kostić e Cambiaso.